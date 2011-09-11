Краснокутский Николай
Место рождения
Дата рождения07.12.1937
Дата смерти11.09.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1937
Рождение ребёнка
Около 10.03.1963
Дочь: Калинина (Краснокутская) Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Краснокутская Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Около 1976
Сын: Краснокутский Михаил
Мать ребёнка: Краснокутская Надежда Петровна
Смерть
11.09.2011
Причина смерти: Естественная смерть/старость