Краснокутский Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснокутский Николай

Место рождения

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

07.12.1937

Дата смерти

11.09.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1937

Отец: Краснокутский Василий Алексеевич

Мать: Краснокутская (Статова) Ксения Владимировна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 10.03.1963

Дочь: Калинина (Краснокутская) Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Краснокутская Надежда Петровна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1976

Сын: Краснокутский Михаил

Мать ребёнка: Краснокутская Надежда Петровна

Смерть
11.09.2011
Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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