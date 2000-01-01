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Охрименко Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1938

Дочь: Гавришева Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Федорченко Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
25.06.1948

Дочь: Зайцева Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Федорченко Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грицай Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Федорченко Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорченко Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Федорченко Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федорченко Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Федорченко Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорченко Лидия Сергеевна

Отец ребёнка: Федорченко Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорченко Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Федорченко Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорченко Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Федорченко Сергей Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федорченко Сергей Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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