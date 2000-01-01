Охрименко Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1938
Дочь: Гавришева Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Федорченко Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
25.06.1948
Дочь: Зайцева Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Федорченко Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грицай Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Федорченко Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорченко Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Федорченко Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федорченко Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Федорченко Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорченко Лидия Сергеевна
Отец ребёнка: Федорченко Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорченко Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Федорченко Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорченко Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Федорченко Сергей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно