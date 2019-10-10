Гавришева Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавришева Мария Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1938

Дата смерти

25.12.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1938

Отец: Федорченко Сергей Яковлевич

Мать: Охрименко Александра Ивановна

Рождение ребёнка
12.05.1969

Дочь: Гавришева Татьяна Геннадьевна

Отец ребёнка: Гавришев Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
18.07.1972

Дочь: Гавришева Светлана Геннадьевна

Отец ребёнка: Гавришев Геннадий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавришев Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гавришев Геннадий Васильевич

Смерть
25.12.1992
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