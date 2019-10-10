Гавришева Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1938
Дата смерти25.12.1992
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1938
Рождение ребёнка
12.05.1969
Дочь: Гавришева Татьяна Геннадьевна
Отец ребёнка: Гавришев Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
18.07.1972
Дочь: Гавришева Светлана Геннадьевна
Отец ребёнка: Гавришев Геннадий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гавришев Геннадий Васильевич
Смерть
25.12.1992