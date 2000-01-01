Федорченко Сергей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федорченко Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1938
Дочь: Гавришева Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Охрименко Александра Ивановна
Рождение ребёнка
25.06.1948
Дочь: Зайцева Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Охрименко Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грицай Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Охрименко Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорченко Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Охрименко Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федорченко Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Охрименко Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорченко Лидия Сергеевна
Мать ребёнка: Охрименко Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорченко Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Охрименко Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федорченко Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Охрименко Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно