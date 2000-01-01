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Федорченко Сергей Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федорченко Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1938

Дочь: Гавришева Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Охрименко Александра Ивановна

Рождение ребёнка
25.06.1948

Дочь: Зайцева Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Охрименко Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грицай Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Охрименко Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорченко Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Охрименко Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федорченко Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Охрименко Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорченко Лидия Сергеевна

Мать ребёнка: Охрименко Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорченко Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Охрименко Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федорченко Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Охрименко Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Охрименко Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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