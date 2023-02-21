Зайцева (Федорченко) Нина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Федорченко) Нина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1948

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1948

Отец: Федорченко Сергей Яковлевич

Мать: Охрименко Александра Ивановна

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