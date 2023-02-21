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Зайцева (Федорченко) Нина Сергеевна
Зайцева (Федорченко) Нина Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.06.1948
Пол
Женский
Отец
Федорченко Сергей Яковлевич
Мать
Охрименко Александра Ивановна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1948
Отец:
Федорченко Сергей Яковлевич
Мать:
Охрименко Александра Ивановна
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