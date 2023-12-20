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Махортов Наум Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Махортов Аверьян Наумов

Мать ребёнка: Махортова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухортов Иван Наумов

Мать ребёнка: Махортова ?

Работа или профессия
Неизвестно
домовладелец 4 в 1811 году
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Мухортов Никит Наумов

Мать ребёнка: Махортова ?

Рождение ребёнка
1786

Сын: Махортов Федор Наумов

Мать ребёнка: Махортова ?

Смерть
1804

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