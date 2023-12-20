Махортов Наум Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1804
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Махортова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухортов Иван Наумов
Мать ребёнка: Махортова ?
Работа или профессия
Неизвестно
домовладелец 4 в 1811 году
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Махортова ?
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Махортова ?
Смерть
1804