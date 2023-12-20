Мухортов Иван Наумов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухортов Иван Наумов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Махортов Наум Павлов

Мать: Махортова ?

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Мухортов Савостьян Иванов

Мать ребёнка: Мухортова ?

Рождение ребёнка
1803

Сын: Мухортов Николай Иванов

Мать ребёнка: Мухортова ?

Смерть
1807

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