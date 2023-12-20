Мухортов Иван Наумов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1807
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Махортов Наум Павлов
Мать: Махортова ?
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1795
Сын: Мухортов Савостьян Иванов
Мать ребёнка: Мухортова ?
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Мухортова ?
Смерть
1807