Мухортов Николай Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти1855
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Мухортов Иван Наумов
Мать: Мухортова ?
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Мухортова ?
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
22.05.1833
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Мухортова) Агафья Николаева
Мать ребёнка: Мухортова-2 (Подковырова) Варвара Васильева
Смерть
1855