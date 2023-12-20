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Мухортов Николай Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Мухортов Иван Наумов

Мать: Мухортова ?

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Мухортов Тарас Николаев

Мать ребёнка: Мухортова ?

Рождение ребёнка
1829

Сын: Мухортов Иван Николаев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
22.05.1833

Жена: Мухортова-2 (Подковырова) Варвара Васильева

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Мухортова) Агафья Николаева

Мать ребёнка: Мухортова-2 (Подковырова) Варвара Васильева

Смерть
1855

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