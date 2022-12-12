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Агапов Александр Иосифович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

28.06.1918 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1884 г.р.

Мать

Вычислено 1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1918 ст.

Отец: Агапов Иосиф Николаевич

Мать: Агапова Евдокия Александровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский казак Михаил Николаевич Агапов и Красноярская мещанка девица Капитолина Андреевна Никешина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-94 файл 104 номер 85
Военная служба
17.05.1943
Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1918 Место рождения: Сталинградская обл., Красноярский р-н, с. Красный Яр Дата призыва: Усть-Камчатский РВК, Камчатская обл., Усть-Камчатский р-н... Показать все
Смерть
Неизвестно
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