Агапов Александр Иосифович
Место рождения
Дата рождения28.06.1918 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1918 ст.
Восприемники: Красноярский казак Михаил Николаевич Агапов и Красноярская мещанка девица Капитолина Андреевна Никешина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-94 файл 104 номер 85
Военная служба
17.05.1943
Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1918 Место рождения: Сталинградская обл., Красноярский р-н, с. Красный Яр Дата призыва: Усть-Камчатский РВК, Камчатская обл., Усть-Камчатский р-н... Показать все
Смерть
Неизвестно