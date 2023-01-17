Агапов Иосиф Николаевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1884
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 5 номер 21 ... Показать все
Бракосочетание
18.01.1910 ст.
Жених: Приказный Красноярской станицы Иосиф Николаевич Агапов - 24 года Невеста: казачка Красноярской станицы Евдокия Александровна Осминкина Поручители: Красноярские казаки Стефан Иванович Осминкин и... Показать все
Рождение ребёнка
22.07.1911 ст.
Дочь: Агапова Евлалия Иосифовна
Мать ребёнка: Агапова Евдокия Александровна
Восприемники: Красноярские казаки Михаил Николаевич Агапов и Александра Николаевна Агапова девица https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-73 файл 43 номер 100
Рождение ребёнка
07.11.1912 ст.
Мать ребёнка: Агапова Евдокия Александровна
Восприемники: Михаил Николаевич Агапов и Анна Николаевна Никешина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-76 файл 96 номер 183
Рождение ребёнка
28.06.1918 ст.
Сын: Агапов Александр Иосифович
Мать ребёнка: Агапова Евдокия Александровна
Восприемники: Красноярский казак Михаил Николаевич Агапов и Красноярская мещанка девица Капитолина Андреевна Никешина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-94 файл 104 номер 85
Смерть
Неизвестно