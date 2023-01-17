Агапов Иосиф Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгапов Иосиф Николаевич

Агапов Иосиф Николаевич

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1884

Отец: Агапов Николай Романович

Мать: Агапова Капитолина Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 5 номер 21 ... Показать все
Бракосочетание
18.01.1910 ст.

Жена: Агапова Евдокия Александровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Приказный Красноярской станицы Иосиф Николаевич Агапов - 24 года Невеста: казачка Красноярской станицы Евдокия Александровна Осминкина Поручители: Красноярские казаки Стефан Иванович Осминкин и... Показать все
Рождение ребёнка
22.07.1911 ст.

Дочь: Агапова Евлалия Иосифовна

Мать ребёнка: Агапова Евдокия Александровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские казаки Михаил Николаевич Агапов и Александра Николаевна Агапова девица https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-73 файл 43 номер 100
Рождение ребёнка
07.11.1912 ст.

Сын: Агапов Михаил Иосифович

Мать ребёнка: Агапова Евдокия Александровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Михаил Николаевич Агапов и Анна Николаевна Никешина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-76 файл 96 номер 183
Рождение ребёнка
28.06.1918 ст.

Сын: Агапов Александр Иосифович

Мать ребёнка: Агапова Евдокия Александровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский казак Михаил Николаевич Агапов и Красноярская мещанка девица Капитолина Андреевна Никешина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-94 файл 104 номер 85
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close