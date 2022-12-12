Агапова (Афанасьева) Капитолина Андреевна
Место рождения
Дата рождения29.10.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
29.10.1859 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Отец: Астраханский мещанин Андрей Андреевич Афанасьев Мать: Матрена Васильевна Восприемники: Красноярские мещане Иван Андриянович Имадьев и Григория Ивановича ? жена Наталья Стефановна https://rodoslo... Показать все
Бракосочетание
Около 1880
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895
Рождение ребёнка
Вычислено 1882
Дочь: Агапова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Агапов Николай Романович
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 5 номер 21
Рождение ребёнка
Вычислено 1884
Отец ребёнка: Агапов Николай Романович
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 5 номер 21 ... Показать все
Рождение ребёнка
03.01.1890
Дочь: Агапова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Агапов Николай Романович
Восприемники: Красноярский казак Никифор Александрович Вереин и Красноярская мещанка Татьяна Матвеевна Толокина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-1 файл 9 номер 15
Рождение ребёнка
01.04.1892 ст.
Дочь: Агапова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Агапов Николай Романович
Восприемники: Красноярский казак Павел степанович Агапов и Красноярская мещанка Татьяна Андреевна Попова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-8 файл 5 номер 36
Рождение ребёнка
05.11.1894 ст.
Отец ребёнка: Агапов Николай Романович
Восприемники: запасной рядовой Николай Васильевич Венедиктов и Красноярская мещанка Елена Романовна Серебрякова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-14 файл 62 номер 150
Рождение ребёнка
05.05.1897 ст.
Сын: Агапов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Агапов Николай Романович
Восприемники: Красноярские мещане Иван Николаевич Серебряков и Елена Ивановна Афанасьева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-23 файл 18 номер 49
Рождение ребёнка
16.09.1900 ст.
Дочь: Агапова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Агапов Николай Романович
Восприемники: Красноярские мещане Иван Андреевич Афанасьев и Екатерина Ивановна Вакурова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-32 файл 48 номер 124
Смерть
Неизвестно