Агапова Анна Николаевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1882
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 5 номер 21
Бракосочетание
14.01.1901 ст.
Жених: Красноярский мещанин Никешин Василий Григорьевич Невеста: Красноярская казачка Анна Николаевна Агапова Поручители: Красноярские мещане Арефий Константинович Хлебников, Николай Васильевич Попов... Показать все
Смерть
Неизвестно