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Агапова Анна Николаевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882

Отец: Агапов Николай Романович

Мать: Агапова Капитолина Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-4-D-2 файл 5 номер 21
Бракосочетание
14.01.1901 ст.

Муж: Никешин Василий Григорьевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский мещанин Никешин Василий Григорьевич Невеста: Красноярская казачка Анна Николаевна Агапова Поручители: Красноярские мещане Арефий Константинович Хлебников, Николай Васильевич Попов... Показать все
Смерть
Неизвестно
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