Никешин Василий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикешин Василий Григорьевич

Никешин Василий Григорьевич

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1877

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
14.01.1901 ст.

Жена: Агапова Анна Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский мещанин Никешин Василий Григорьевич Невеста: Красноярская казачка Анна Николаевна Агапова Поручители: Красноярские мещане Арефий Константинович Хлебников, Николай Васильевич Попов... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close