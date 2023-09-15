Никешин Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1877
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1901 ст.
Жена: Агапова Анна Николаевна
Жених: Красноярский мещанин Никешин Василий Григорьевич Невеста: Красноярская казачка Анна Николаевна Агапова Поручители: Красноярские мещане Арефий Константинович Хлебников, Николай Васильевич Попов... Показать все