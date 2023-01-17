Агапова Александра Николаевна
Место рождения
Дата рождения01.04.1892 ст.
Дата смерти05.01.1914 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1892 ст.
Восприемники: Красноярский казак Павел степанович Агапов и Красноярская мещанка Татьяна Андреевна Попова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-8 файл 5 номер 36
Смерть
05.01.1914 ст.
умерла в возрасте 18 лет от крупозного воспаления правого легкого https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-85 файл 3 номер 3