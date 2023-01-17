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Агапова Александра Николаевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

01.04.1892 ст.

Дата смерти

05.01.1914 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1892 ст.

Отец: Агапов Николай Романович

Мать: Агапова Капитолина Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский казак Павел степанович Агапов и Красноярская мещанка Татьяна Андреевна Попова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-8 файл 5 номер 36
Смерть
05.01.1914 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умерла в возрасте 18 лет от крупозного воспаления правого легкого https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-85 файл 3 номер 3
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