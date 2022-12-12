Агапова (Осминкина) Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапова (Осминкина) Евдокия Александровна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1884 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
18.01.1910 ст.

Муж: Агапов Иосиф Николаевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Приказный Красноярской станицы Иосиф Николаевич Агапов - 24 года Невеста: казачка Красноярской станицы Евдокия Александровна Осминкина Поручители: Красноярские казаки Стефан Иванович Осминкин и... Показать все
Рождение ребёнка
22.07.1911 ст.

Дочь: Агапова Евлалия Иосифовна

Отец ребёнка: Агапов Иосиф Николаевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские казаки Михаил Николаевич Агапов и Александра Николаевна Агапова девица https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-73 файл 43 номер 100
Рождение ребёнка
07.11.1912 ст.

Сын: Агапов Михаил Иосифович

Отец ребёнка: Агапов Иосиф Николаевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Михаил Николаевич Агапов и Анна Николаевна Никешина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-76 файл 96 номер 183
Рождение ребёнка
28.06.1918 ст.

Сын: Агапов Александр Иосифович

Отец ребёнка: Агапов Иосиф Николаевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский казак Михаил Николаевич Агапов и Красноярская мещанка девица Капитолина Андреевна Никешина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-94 файл 104 номер 85
Смерть
Неизвестно
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