Успенский Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Успенский Евгений

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Место рождения

Наченье, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

18.01.1885

Дата смерти

?.09.1921

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1885

Отец: Успенский Григорий

Мать: Успенская Мария

Наченье, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
20.08.1907

Жена: Успенская Елена

Кудлей, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Запись №11 за 20 августа 1907 года. В селе Кудлей бракосочетались Евгений Григорьев Успенский 22 года и после умершего священника села Нарышкино Ардатовского уезда дочь девица Елена 17 лет. Таинство с... Показать все
Рождение ребёнка
23.10.1908

Дочь: Малышева Зинаида

Мать ребёнка: Успенская Елена

Рождение ребёнка
17.06.1913

Дочь: Успенская Вера

Мать ребёнка: Успенская Елена

Рождение ребёнка
1917

Сын: Успенский Юрий

Мать ребёнка: Успенская Елена

Смерть
?.09.1921
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
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