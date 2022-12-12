Успенский Евгений
Место рождения
Дата рождения18.01.1885
Дата смерти?.09.1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1885
Отец: Успенский Григорий
Мать: Успенская Мария
Бракосочетание
20.08.1907
Жена: Успенская Елена
Кудлей, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Запись №11 за 20 августа 1907 года. В селе Кудлей бракосочетались Евгений Григорьев Успенский 22 года и после умершего священника села Нарышкино Ардатовского уезда дочь девица Елена 17 лет. Таинство с... Показать все
Рождение ребёнка
23.10.1908
Дочь: Малышева Зинаида
Мать ребёнка: Успенская Елена
Рождение ребёнка
17.06.1913
Дочь: Успенская Вера
Мать ребёнка: Успенская Елена
Рождение ребёнка
1917
Сын: Успенский Юрий
Мать ребёнка: Успенская Елена
Смерть
?.09.1921
Похороны
Неизвестно