Успенская (Худяковская) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Худяковский Николай
Мать: Худяковская Екатерина
Бракосочетание
20.08.1907
Муж: Успенский Евгений
Кудлей, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Запись №11 за 20 августа 1907 года. В селе Кудлей бракосочетались Евгений Григорьев Успенский 22 года и после умершего священника села Нарышкино Ардатовского уезда дочь девица Елена 17 лет. Таинство с... Показать все
Рождение ребёнка
23.10.1908
Дочь: Малышева Зинаида
Отец ребёнка: Успенский Евгений
Рождение ребёнка
17.06.1913
Дочь: Успенская Вера
Отец ребёнка: Успенский Евгений
Рождение ребёнка
1917
Сын: Успенский Юрий
Отец ребёнка: Успенский Евгений
Смерть
1940
село Натальино, Дальний Восток