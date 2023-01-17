Успенская (Худяковская) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Успенская (Худяковская) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Худяковский Николай

Мать: Худяковская Екатерина

Бракосочетание
20.08.1907

Муж: Успенский Евгений

Кудлей, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Запись №11 за 20 августа 1907 года. В селе Кудлей бракосочетались Евгений Григорьев Успенский 22 года и после умершего священника села Нарышкино Ардатовского уезда дочь девица Елена 17 лет. Таинство с... Показать все
Рождение ребёнка
23.10.1908

Дочь: Малышева Зинаида

Отец ребёнка: Успенский Евгений

Рождение ребёнка
17.06.1913

Дочь: Успенская Вера

Отец ребёнка: Успенский Евгений

Рождение ребёнка
1917

Сын: Успенский Юрий

Отец ребёнка: Успенский Евгений

Смерть
1940
село Натальино, Дальний Восток
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