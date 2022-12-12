Успенская Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Успенская Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

1909

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Успенский Иван

Отец ребёнка: Успенский Григорий

Рождение ребёнка
1866

Сын: Успенский Владимир

Отец ребёнка: Успенский Григорий

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Капитолина

Отец ребёнка: Успенский Григорий

Рождение ребёнка
1869

Сын: Успенский Алексей

Отец ребёнка: Успенский Григорий

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Успенский Григорий

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Фелицата

Отец ребёнка: Успенский Григорий

Рождение ребёнка
1874

Сын: Успенский Николай

Отец ребёнка: Успенский Григорий

Наченье, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Успенский Григорий

Наченье, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Успенский Яков

Отец ребёнка: Успенский Григорий

Наченье, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.01.1885

Сын: Успенский Евгений

Отец ребёнка: Успенский Григорий

Наченье, Дальнеконстантиновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Успенский Григорий

Смерть
1909
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