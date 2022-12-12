Успенская Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Успенский Иван
Отец ребёнка: Успенский Григорий
Рождение ребёнка
1866
Сын: Успенский Владимир
Отец ребёнка: Успенский Григорий
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Капитолина
Отец ребёнка: Успенский Григорий
Рождение ребёнка
1869
Сын: Успенский Алексей
Отец ребёнка: Успенский Григорий
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Успенский Григорий
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Фелицата
Отец ребёнка: Успенский Григорий
Рождение ребёнка
1874
Сын: Успенский Николай
Отец ребёнка: Успенский Григорий
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Успенский Григорий
Рождение ребёнка
1882
Сын: Успенский Яков
Отец ребёнка: Успенский Григорий
Рождение ребёнка
18.01.1885
Сын: Успенский Евгений
Отец ребёнка: Успенский Григорий
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Успенский Григорий
Смерть
1909