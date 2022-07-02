Шильцева Наталия Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шильцева Наталия Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шальцев Герасим Маркович

Отец ребёнка: Шильцев Марк Васильевич

Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шильцев Марк Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.02.1876 ст.

Дочь: Шестопалова (Шильцова) Дарья Марковна

Отец ребёнка: Шильцев Марк Васильевич

Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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