Шильцева Наталия Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шильцев Марк Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.02.1876 ст.
Дочь: Шестопалова (Шильцова) Дарья Марковна
Отец ребёнка: Шильцев Марк Васильевич
Смерть
Неизвестно