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Шильцев Марк Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1876 ст.

Дочь: Шестопалова Дарья Марковна

Мать ребёнка: Шильцева Наталия Илларионовна

Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шальцев Герасим Маркович

Мать ребёнка: Шильцева Наталия Илларионовна

Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шильцева Наталия Илларионовна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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