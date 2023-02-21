Шильцев Марк Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1876 ст.
Дочь: Шестопалова Дарья Марковна
Мать ребёнка: Шильцева Наталия Илларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шильцева Наталия Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно