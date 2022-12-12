Шестопалова (Шильцова) Дарья Марковна
Место рождения
Дата рождения11.02.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1876 ст.
Бракосочетание
30.10.1895 ст.
Рождение ребёнка
01.11.1898 ст.
Сын: Шестопалов Михаил Степанович
Отец ребёнка: Шестопалов Степан (Стефан) Вонифатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамонтова Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Шестопалов Степан (Стефан) Вонифатьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно