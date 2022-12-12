Шестопалова (Шильцова) Дарья Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестопалова (Шильцова) Дарья Марковна

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Место рождения

Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

11.02.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1876 ст.

Отец: Шильцев Марк Васильевич

Мать: Шильцева Наталия Илларионовна

Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
30.10.1895 ст.

Муж: Шестопалов Степан (Стефан) Вонифатьевич

Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.11.1898 ст.

Сын: Шестопалов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Шестопалов Степан (Стефан) Вонифатьевич

Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамонтова Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Шестопалов Степан (Стефан) Вонифатьевич

Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Савостьяново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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