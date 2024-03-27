Смирнова Лукерья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Лукерья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Смирнов Никита Захарович

Отец ребёнка: Смирнов Захар Яковлевич

Рождение ребёнка
1809 ст.

Дочь: Смирнова Варвара Захаровна

Отец ребёнка: Смирнов Захар Яковлевич

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Смирнова Авдотья Захаровна

Отец ребёнка: Смирнов Захар Яковлевич

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Смирнов Самсон Захарович

Отец ребёнка: Смирнов Захар Яковлевич

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Смирнов Василий Захарович

Отец ребёнка: Смирнов Захар Яковлевич

Рождение ребёнка
1816

Сын: Смирнов Федот Захарович

Отец ребёнка: Смирнов Захар Яковлевич

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Смирнова Настасья Захаровна

Отец ребёнка: Смирнов Захар Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Захар Яковлевич

Смерть
После 1858
Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
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