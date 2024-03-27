Смирнова Лукерья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Смирнов Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
1809 ст.
Дочь: Смирнова Варвара Захаровна
Отец ребёнка: Смирнов Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Смирнова Авдотья Захаровна
Отец ребёнка: Смирнов Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Смирнов Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Смирнов Василий Захарович
Отец ребёнка: Смирнов Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Смирнов Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Смирнова Настасья Захаровна
Отец ребёнка: Смирнов Захар Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858