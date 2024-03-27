Смирнов Самсон Захарович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Смирнов Захар Яковлевич
Рождение ребёнка
1836
Рождение ребёнка
1845
Сын: Смирнов Сергей Самсонович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Смирнова Мария Самсоновна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Смирнова Елена Самсоновна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Смирнова Настасья Федоровна
Смерть
Неизвестно