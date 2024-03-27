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Смирнов Самсон Захарович

Место рождения

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Смирнов Захар Яковлевич

Мать: Смирнова Лукерья Ефимовна

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Смирнов Илья Самсонович

Мать ребёнка: не указана

Новокарасук, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Смирнов Сергей Самсонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Смирнова Мария Самсоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Смирнова Елена Самсоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Смирнова Настасья Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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