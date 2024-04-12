Карташова (Шацких) Акулина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташова (Шацких) Акулина Васильевна

Место рождения

Меньшой Колодезь, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

?.06.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1893

Отец: Шацких Василий

Мать: Шацких Надежда

Меньшой Колодезь, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.09.1914

Дочь: Андреева Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Карташов Иосиф Михайлович

Жерновное, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.08.1918

Дочь: Карташова Клавдия Иосифовна

Отец ребёнка: не указан

Жерновное, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.08.1922

Дочь: Пилюгина Александра Иосифовна

Отец ребёнка: не указан

Жерновное, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.02.1926

Дочь: Тарасова Нина Иосифовна

Отец ребёнка: не указан

Жерновное, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташов Иосиф Михайлович

Смерть
Неизвестно
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