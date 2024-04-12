Карташова (Шацких) Акулина Васильевна
Место рождения
Дата рождения?.06.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1893
Отец: Шацких Василий
Мать: Шацких Надежда
Рождение ребёнка
01.09.1914
Дочь: Андреева Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Карташов Иосиф Михайлович
Рождение ребёнка
14.08.1918
Дочь: Карташова Клавдия Иосифовна
Рождение ребёнка
26.08.1922
Дочь: Пилюгина Александра Иосифовна
Рождение ребёнка
13.02.1926
Дочь: Тарасова Нина Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно