Пилюгина (Карташова) Александра Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилюгина (Карташова) Александра Иосифовна

Место рождения

Жерновное, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

26.08.1922

Дата смерти

17.09.2009

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1922

Отец: не указан

Мать: Карташова Акулина Васильевна

Жерновное, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пилюгина Светлана Александровна

Отец ребёнка: Пилюгин Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пилюгин Николай Александрович

Отец ребёнка: Пилюгин Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пилюгин Александр Сергеевич

Смерть
17.09.2009
Кривой Рог, Дніпропетровська область
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