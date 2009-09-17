Пилюгина (Карташова) Александра Иосифовна
Место рождения
Дата рождения26.08.1922
Дата смерти17.09.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1922
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пилюгина Светлана Александровна
Отец ребёнка: Пилюгин Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пилюгин Николай Александрович
Отец ребёнка: Пилюгин Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.09.2009
Кривой Рог, Дніпропетровська область