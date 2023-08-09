Шацких Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.06.1893
Дочь: Карташова Акулина Васильевна
Отец ребёнка: Шацких Василий
Меньшой Колодезь, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шацких ? ?
Отец ребёнка: Шацких Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рощупкина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Шацких Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шацких Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Шацких Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шацких Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шацких Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Шацких Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шацких Василий Васильевич
Отец ребёнка: Шацких Василий
Смерть
Неизвестно