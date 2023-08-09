Шацких Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШацких Надежда

Шацких Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.06.1893

Дочь: Карташова Акулина Васильевна

Отец ребёнка: Шацких Василий

Меньшой Колодезь, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шацких ? ?

Отец ребёнка: Шацких Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рощупкина Александра Васильевна

Отец ребёнка: Шацких Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шацких Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Шацких Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шацких Иван Васильевич

Отец ребёнка: Шацких Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шацких Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Шацких Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шацких Василий Васильевич

Отец ребёнка: Шацких Василий

Смерть
Неизвестно