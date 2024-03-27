Хисматуллин Кутдус Ибрагимович
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Рождение
1888
Отец: Хисматуллин Ибрагим Хисматуллович
Мать: Хисматуллина ?
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1912
Сын: Хисматуллин Ситдик Кутдусович
Мать ребёнка: Хисматуллина Нурида Мусавировна
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфуга Кутдусовна
Мать ребёнка: Хисматуллина Нурида Мусавировна
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Ибраево Кугарчинского района БАССР