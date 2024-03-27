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Хисматуллин Кутдус Ибрагимович

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Хисматуллин Ибрагим Хисматуллович

Мать: Хисматуллина ?

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1912

Сын: Хисматуллин Ситдик Кутдусович

Мать ребёнка: Хисматуллина Нурида Мусавировна

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфуга Кутдусовна

Мать ребёнка: Хисматуллина Нурида Мусавировна

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хисматуллина Нурида Мусавировна

Смерть
Неизвестно
Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Ибраево Кугарчинского района БАССР
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