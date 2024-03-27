Хисматуллина (Хамитова) Нурида Мусавировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисматуллина (Хамитова) Нурида Мусавировна

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Хамитов Мусавир

Мать: Хамитова Фархижан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хисматуллина) Марфуга Кутдусовна

Отец ребёнка: Хисматуллин Кутдус Ибрагимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хисматуллин Кутдус Ибрагимович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Хисматуллин Ситдик Кутдусович

Отец ребёнка: Хисматуллин Кутдус Ибрагимович

Смерть
Неизвестно
Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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