Хисматуллина (Хамитова) Нурида Мусавировна
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Хамитов Мусавир
Мать: Хамитова Фархижан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хисматуллина) Марфуга Кутдусовна
Отец ребёнка: Хисматуллин Кутдус Ибрагимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Сын: Хисматуллин Ситдик Кутдусович
Отец ребёнка: Хисматуллин Кутдус Ибрагимович
Смерть
Неизвестно
Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно