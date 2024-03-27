(Хисматуллина) Марфуга Кутдусовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хисматуллина) Марфуга Кутдусовна

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хисматуллин Кутдус Ибрагимович

Мать: Хисматуллина Нурида Мусавировна

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Смерть
Неизвестно
д.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Ибраево Кугарчинского района БАССР
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