Хисматуллина ?
Место рожденияд.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Рождение ребёнка
1873
Сын: Хисматуллин Идрис Ибрагимович
Отец ребёнка: Хисматуллин Ибрагим Хисматуллович
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1886
Сын: Хисматуллин Ильяз Ибрагимович
Отец ребёнка: Хисматуллин Ибрагим Хисматуллович
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1888
Сын: Хисматуллин Кутдус Ибрагимович
Отец ребёнка: Хисматуллин Ибрагим Хисматуллович
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малхаят Ибрагимовна
Отец ребёнка: Хисматуллин Ибрагим Хисматуллович
д.Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хисматуллин Юнус Мулла Ибрагимович
Отец ребёнка: Хисматуллин Ибрагим Хисматуллович
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хисматуллин Зариф Мулла Ибрагимович
Отец ребёнка: Хисматуллин Ибрагим Хисматуллович
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Смерть
Неизвестно
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии