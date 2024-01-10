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Хисматуллина ?

Место рождения

д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Рождение ребёнка
1873

Сын: Хисматуллин Идрис Ибрагимович

Отец ребёнка: Хисматуллин Ибрагим Хисматуллович

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1886

Сын: Хисматуллин Ильяз Ибрагимович

Отец ребёнка: Хисматуллин Ибрагим Хисматуллович

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1888

Сын: Хисматуллин Кутдус Ибрагимович

Отец ребёнка: Хисматуллин Ибрагим Хисматуллович

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малхаят Ибрагимовна

Отец ребёнка: Хисматуллин Ибрагим Хисматуллович

д.Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хисматуллин Юнус Мулла Ибрагимович

Отец ребёнка: Хисматуллин Ибрагим Хисматуллович

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хисматуллин Зариф Мулла Ибрагимович

Отец ребёнка: Хисматуллин Ибрагим Хисматуллович

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Смерть
Неизвестно
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
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