Хисматуллин Юнус Мулла Ибрагимович
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Хисматуллин Ибрагим Хисматуллович
Мать: Хисматуллина ?
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Смерть
Неизвестно
Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Ибраево Кугарчинского района БАССР