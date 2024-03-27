Хисматуллин Ильяз Ибрагимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисматуллин Ильяз Ибрагимович

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

1886

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Хисматуллин Ибрагим Хисматуллович

Мать: Хисматуллина ?

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Сагида Ильясовна

Мать ребёнка: Хисматуллина ?

д.Ибраево, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1910

Сын: Хисматуллин Искандер Ильясович

Мать ребёнка: Хисматуллина ?

д.Ибраево, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1912

Сын: Хисматуллин Барияр Ильясович

Мать ребёнка: Хисматуллина ?

д.Ибраево, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Сания Ильясовна

Мать ребёнка: Хисматуллина ?

д.Ибраево, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1918

Сын: Хисматуллин Газылхак Ильясович

Мать ребёнка: Хисматуллина ?

д.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1926

Сын: Хисматуллин Фаик Ильясович

Мать ребёнка: Хисматуллина ?

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хисматуллина ?

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хисматуллина ?

Смерть
1971
Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Ибраево Кугарчинского района БАССР
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