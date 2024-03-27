Хисматуллин Искандер Ильясович
Место рожденияд.Ибраево, Оренбургская губерния
Дата рождения1910
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Хисматуллин Ильяз Ибрагимович
Мать: Хисматуллина ?
д.Ибраево, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1957