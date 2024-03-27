Хисматуллин Искандер Ильясович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХисматуллин Искандер Ильясович

Хисматуллин Искандер Ильясович

Место рождения

д.Ибраево, Оренбургская губерния

Дата рождения

1910

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Хисматуллин Ильяз Ибрагимович

Мать: Хисматуллина ?

д.Ибраево, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

?
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1957
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close