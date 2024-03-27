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Хисматуллина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Сагида Ильясовна

Отец ребёнка: Хисматуллин Ильяз Ибрагимович

д.Ибраево, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1910

Сын: Хисматуллин Искандер Ильясович

Отец ребёнка: Хисматуллин Ильяз Ибрагимович

д.Ибраево, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1912

Сын: Хисматуллин Барияр Ильясович

Отец ребёнка: Хисматуллин Ильяз Ибрагимович

д.Ибраево, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Сания Ильясовна

Отец ребёнка: Хисматуллин Ильяз Ибрагимович

д.Ибраево, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1918

Сын: Хисматуллин Газылхак Ильясович

Отец ребёнка: Хисматуллин Ильяз Ибрагимович

д.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1926

Сын: Хисматуллин Фаик Ильясович

Отец ребёнка: Хисматуллин Ильяз Ибрагимович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хисматуллин Ильяз Ибрагимович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хисматуллин Ильяз Ибрагимович

Смерть
Неизвестно
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