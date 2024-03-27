Хисматуллина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Сагида Ильясовна
Отец ребёнка: Хисматуллин Ильяз Ибрагимович
д.Ибраево, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1910
Сын: Хисматуллин Искандер Ильясович
Отец ребёнка: Хисматуллин Ильяз Ибрагимович
д.Ибраево, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1912
Сын: Хисматуллин Барияр Ильясович
Отец ребёнка: Хисматуллин Ильяз Ибрагимович
д.Ибраево, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Сания Ильясовна
Отец ребёнка: Хисматуллин Ильяз Ибрагимович
д.Ибраево, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1918
Сын: Хисматуллин Газылхак Ильясович
Отец ребёнка: Хисматуллин Ильяз Ибрагимович
д.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1926
Сын: Хисматуллин Фаик Ильясович
Отец ребёнка: Хисматуллин Ильяз Ибрагимович
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хисматуллин Ильяз Ибрагимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно