Фурсов Иосиф / Осип / Ефимович
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Ирина Иосифовна
Мать ребёнка: Фурсова Маланья
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Александра Иосифовна
Мать ребёнка: Фурсова Маланья
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Фурсова Маланья
Рождение ребёнка
Около 1815
Мать ребёнка: Фурсова Маланья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фурсова Маланья
Смерть
Неизвестно