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Фурсов Иосиф / Осип / Ефимович

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Фурсов Ефим Федорович

Мать: Фурсова 1-Й Бр Марфа Захаровна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Ирина Иосифовна

Мать ребёнка: Фурсова Маланья

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Александра Иосифовна

Мать ребёнка: Фурсова Маланья

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Фурсов Фома Иосифович

Мать ребёнка: Фурсова Маланья

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Фурсов Назар Иосифович

Мать ребёнка: Фурсова Маланья

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова Маланья

Смерть
Неизвестно
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