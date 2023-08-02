Фурсова 1-й бр Марфа Захаровна
Место рожденияс. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1762
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Фурсов Ефим Федорович
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Фурсов Ефим Федорович
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Прасковья Ефимовна
Отец ребёнка: Фурсов Ефим Федорович
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Фурсов Ефим Федорович
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Фурсов Ефим Федорович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Фурсов Иосиф / Осип / Ефимович
Отец ребёнка: Фурсов Ефим Федорович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Настасья Ефимовна
Отец ребёнка: Фурсов Ефим Федорович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Варвара Ефимовна
Отец ребёнка: Фурсов Ефим Федорович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Марья Ефимовна
Отец ребёнка: Фурсов Ефим Федорович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Фурсов Наум Ефимович
Отец ребёнка: Фурсов Ефим Федорович
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Фурсов Ефим Федорович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Фурсов Егор Ефимович
Отец ребёнка: Фурсов Ефим Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795