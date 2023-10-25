Ширяева (Меренова) Клавдия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1951
Отец: Меренов Дмитрий Тихонович
Мать: Меренова Полина
Рождение ребёнка
17.10.1975
Дочь: Абрамова Наталия Викторовна
Отец ребёнка: Ширяев Виктор Иванович
Рождение ребёнка
28.07.1983
Дочь: Петухова Юлия Викторовна
Отец ребёнка: Ширяев Виктор Иванович
Нововоронеж, город Нововоронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ширяева Галина Викторовна
Отец ребёнка: Ширяев Виктор Иванович