Ширяева (Меренова) Клавдия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширяева (Меренова) Клавдия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1951

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1951

Отец: Меренов Дмитрий Тихонович

Мать: Меренова Полина

Рождение ребёнка
17.10.1975

Дочь: Абрамова Наталия Викторовна

Отец ребёнка: Ширяев Виктор Иванович

Рождение ребёнка
28.07.1983

Дочь: Петухова Юлия Викторовна

Отец ребёнка: Ширяев Виктор Иванович

Нововоронеж, город Нововоронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширяев Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ширяева Галина Викторовна

Отец ребёнка: Ширяев Виктор Иванович

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