Петухова (Ширяева) Юлия Викторовна
Место рождения
Дата рождения28.07.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1983
Отец: Ширяев Виктор Иванович
Рождение ребёнка
17.06.2005
Отец ребёнка: Петухов Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
25.03.2016
Сын: Петухов Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Петухов Евгений Николаевич
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно