Петухова (Ширяева) Юлия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова (Ширяева) Юлия Викторовна

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Место рождения

Нововоронеж, город Нововоронеж, Воронежская область

Дата рождения

28.07.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1983

Отец: Ширяев Виктор Иванович

Мать: Ширяева Клавдия Дмитриевна

Нововоронеж, город Нововоронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.06.2005

Сын: Петухов Павел Евгеньевич

Отец ребёнка: Петухов Евгений Николаевич

Нововоронеж, город Нововоронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.03.2016

Сын: Петухов Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Петухов Евгений Николаевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Евгений Николаевич

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