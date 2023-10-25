Ширяев Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1950
Рождение ребёнка
17.10.1975
Дочь: Абрамова Наталия Викторовна
Мать ребёнка: Ширяева Клавдия Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.07.1983
Дочь: Петухова Юлия Викторовна
Мать ребёнка: Ширяева Клавдия Дмитриевна
Нововоронеж, город Нововоронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ширяева Галина Викторовна
Мать ребёнка: Ширяева Клавдия Дмитриевна