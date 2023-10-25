Ширяев Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширяев Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1950

Отец: Ширяев Иван Митрофанович

Мать: Ширяева Евфросинья Федоровна

Рождение ребёнка
17.10.1975

Дочь: Абрамова Наталия Викторовна

Мать ребёнка: Ширяева Клавдия Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.07.1983

Дочь: Петухова Юлия Викторовна

Мать ребёнка: Ширяева Клавдия Дмитриевна

Нововоронеж, город Нововоронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширяева Клавдия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ширяева Галина Викторовна

Мать ребёнка: Ширяева Клавдия Дмитриевна

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