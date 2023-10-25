Ширяева Евфросинья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти15.12.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.02.1944
Отец ребёнка: Ширяев Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
04.02.1950
Отец ребёнка: Ширяев Иван Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ширяев Иван Митрофанович
Смерть
15.12.1981
Верхний Телелюй, Грязинский муниципальный район, Липецкая область