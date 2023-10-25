Ширяева Евфросинья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширяева Евфросинья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

15.12.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1944

Сын: Ширяев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Ширяев Иван Митрофанович

Рождение ребёнка
04.02.1950

Сын: Ширяев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Ширяев Иван Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширяев Иван Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ширяев Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Ширяев Иван Митрофанович

Смерть
15.12.1981
Верхний Телелюй, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
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