Ширяев Вячеслав Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1974
Сын: Ширяев Александр Вячеславович
Мать ребёнка: Ширяева Ольга
Рождение ребёнка
01.12.1981
Дочь: Болгова Лариса Вячеславовна
Мать ребёнка: Ширяева Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ширяева Ольга
Смерть
Неизвестно