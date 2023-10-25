Ширяев Вячеслав Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширяев Вячеслав Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ширяев Иван Митрофанович

Мать: Ширяева Евфросинья Федоровна

Рождение ребёнка
13.10.1974

Сын: Ширяев Александр Вячеславович

Мать ребёнка: Ширяева Ольга

Рождение ребёнка
01.12.1981

Дочь: Болгова Лариса Вячеславовна

Мать ребёнка: Ширяева Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширяева Ольга

Смерть
Неизвестно
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