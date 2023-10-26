Ширяева Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширяева Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1974

Сын: Ширяев Александр Вячеславович

Отец ребёнка: Ширяев Вячеслав Иванович

Рождение ребёнка
01.12.1981

Дочь: Болгова Лариса Вячеславовна

Отец ребёнка: Ширяев Вячеслав Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширяев Вячеслав Иванович

Смерть
Неизвестно
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