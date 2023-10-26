Ширяева Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1974
Сын: Ширяев Александр Вячеславович
Отец ребёнка: Ширяев Вячеслав Иванович
Рождение ребёнка
01.12.1981
Дочь: Болгова Лариса Вячеславовна
Отец ребёнка: Ширяев Вячеслав Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно