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Ширяев Александр Вячеславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1974

Отец: Ширяев Вячеслав Иванович

Мать: Ширяева Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширяева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ширяева Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Ширяева Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширяева Светлана

Военная служба
С 1992
Служба с 1992 - 1994. В/ч 5103

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