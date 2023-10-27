Ширяев Александр Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1974
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1974
Отец: Ширяев Вячеслав Иванович
Мать: Ширяева Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ширяева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ширяева Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Ширяева Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ширяева Светлана
Военная служба
С 1992
Служба с 1992 - 1994. В/ч 5103