Петухов Евгений Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухов Евгений Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1979

Дата смерти

23.06.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1979

Отец: Петухов Николай Александрович

Мать: Петухова Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
17.06.2005

Сын: Петухов Павел Евгеньевич

Мать ребёнка: Петухова Юлия Викторовна

Нововоронеж, город Нововоронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.03.2016

Сын: Петухов Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Петухова Юлия Викторовна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Юлия Викторовна

Смерть
23.06.2022
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