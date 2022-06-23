Петухов Евгений Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1979
Дата смерти23.06.2022
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1979
Рождение ребёнка
17.06.2005
Мать ребёнка: Петухова Юлия Викторовна
Нововоронеж, город Нововоронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.03.2016
Сын: Петухов Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Петухова Юлия Викторовна
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петухова Юлия Викторовна
Смерть
23.06.2022