Меренова Полина
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1910
Дата смерти20.05.1985
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.10.1951
Дочь: Ширяева Клавдия Дмитриевна
Отец ребёнка: Меренов Дмитрий Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шелдышева Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Меренов Дмитрий Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копылова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Меренов Дмитрий Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокодеева Матрена Дмитриевна
Отец ребёнка: Меренов Дмитрий Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меренова Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Меренов Дмитрий Тихонович
Смерть
20.05.1985