Меренова Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меренова Полина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1910

Дата смерти

20.05.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1951

Дочь: Ширяева Клавдия Дмитриевна

Отец ребёнка: Меренов Дмитрий Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шелдышева Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Меренов Дмитрий Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копылова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Меренов Дмитрий Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокодеева Матрена Дмитриевна

Отец ребёнка: Меренов Дмитрий Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меренова Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Меренов Дмитрий Тихонович

Смерть
20.05.1985
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