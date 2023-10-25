Меренов Дмитрий Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меренов Дмитрий Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1905

Дата смерти

14.11.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1951

Дочь: Ширяева Клавдия Дмитриевна

Мать ребёнка: Меренова Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шелдышева Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Меренова Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копылова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Меренова Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокодеева Матрена Дмитриевна

Мать ребёнка: Меренова Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меренова Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Меренова Полина

Смерть
14.11.1969
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