Меренов Дмитрий Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1905
Дата смерти14.11.1969
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.10.1951
Дочь: Ширяева Клавдия Дмитриевна
Мать ребёнка: Меренова Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шелдышева Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Меренова Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копылова Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Меренова Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокодеева Матрена Дмитриевна
Мать ребёнка: Меренова Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меренова Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Меренова Полина
Смерть
14.11.1969