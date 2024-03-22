Архипова Ирина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Ирина Егоровна

Место рождения

Иштеряково, Тетюшский уезд, Казанская губерния

Дата рождения

05.03.1885

Дата смерти

14.09.1969

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1885

Отец: Воробьев Егор Архипович

Мать: Воробьева Ефимия

Иштеряково, Тетюшский уезд, Казанская губерния
Бракосочетание
09.06.1910

Муж: Беляев Никандр Григорьевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
14.03.1911

Сын: Беляев Гавриил Никандрович

Отец ребёнка: Беляев Никандр Григорьевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
30.08.1912

Дочь: Анна Никандровна

Отец ребёнка: Беляев Никандр Григорьевич

Рождение ребёнка
09.11.1914

Дочь: Васильева Евстолия Никандровна

Отец ребёнка: Беляев Никандр Григорьевич

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
02.11.1917

Дочь: Фомина Ефросинья Никандровна

Отец ребёнка: Беляев Никандр Григорьевич

Смерть
14.09.1969
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