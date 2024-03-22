Архипова Ирина Егоровна
Место рождения
Дата рождения05.03.1885
Дата смерти14.09.1969
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1885
Отец: Воробьев Егор Архипович
Мать: Воробьева Ефимия
Бракосочетание
09.06.1910
Рождение ребёнка
14.03.1911
Сын: Беляев Гавриил Никандрович
Отец ребёнка: Беляев Никандр Григорьевич
Рождение ребёнка
30.08.1912
Дочь: Анна Никандровна
Отец ребёнка: Беляев Никандр Григорьевич
Рождение ребёнка
09.11.1914
Дочь: Васильева Евстолия Никандровна
Отец ребёнка: Беляев Никандр Григорьевич
Рождение ребёнка
02.11.1917
Дочь: Фомина Ефросинья Никандровна
Отец ребёнка: Беляев Никандр Григорьевич
Смерть
14.09.1969