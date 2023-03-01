Фомина (Беляева) Ефросинья Никандровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Беляева) Ефросинья Никандровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1917

Дата смерти

19.05.1994

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1947 г.р.
Скрыто настройками приватности
1951 г.р.
1959 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1917

Отец: Беляев Никандр Григорьевич

Мать: Архипова Ирина Егоровна

Рождение ребёнка
30.04.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фомин Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
14.11.1947

Сын: Фомин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Фомин Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
22.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фомин Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
14.09.1951

Сын: Фомин Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Фомин Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
23.07.1959

Сын: Фомин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Фомин Василий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Василий Сергеевич

Смерть
19.05.1994
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