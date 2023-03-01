Фомина (Беляева) Ефросинья Никандровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1917
Дата смерти19.05.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1917
Рождение ребёнка
30.04.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фомин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
14.11.1947
Отец ребёнка: Фомин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
22.03.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фомин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
14.09.1951
Сын: Фомин Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Фомин Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
23.07.1959
Отец ребёнка: Фомин Василий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.05.1994