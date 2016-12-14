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Фомин Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1947

Дата смерти

14.12.2016

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

1950 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1947

Отец: Фомин Василий Сергеевич

Мать: Фомина Ефросинья Никандровна

Рождение ребёнка
26.12.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фомина Галина Борисовна

Рождение ребёнка
11.03.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фомина Галина Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Галина Борисовна

Смерть
14.12.2016
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