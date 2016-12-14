Фомин Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1947
Дата смерти14.12.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1947
Рождение ребёнка
26.12.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фомина Галина Борисовна
Рождение ребёнка
11.03.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фомина Галина Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомина Галина Борисовна
Смерть
14.12.2016