Фомина (Хаминтова) Галина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1950
Дата смерти06.04.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.12.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фомин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
11.03.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фомин Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.04.2005