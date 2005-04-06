Фомина (Хаминтова) Галина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина (Хаминтова) Галина Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1950

Дата смерти

06.04.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1947 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фомин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
11.03.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фомин Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Михаил Васильевич

Смерть
06.04.2005
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